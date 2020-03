Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Romeyer snobé par un ancien de l'OL ?

Publié le 2 mars 2020 à 13h45 par A.D.

L'ASSE a sondé Gérard Bonneau pour qu'il endosse le rôle de chef de recrutement. Après réflexion, l'ancien de l'OL aurait refusé la proposition des Verts, au même titre que Gilles Grimandi.

L'ASSE aurait essuyé deux refus pour la succession de David Wantier. A la mi-février, Les Verts ont décidé de se séparer de leur chef de recrutement. Pour le remplacer, le club du Forez aurait identifié plusieurs pistes, et notamment celles menant à Gérard Bonneau, Jean-Luc Buisine et à Axel Lablatinière. Comme Le 10 Sport vous l'a révélé en exclusivité, ce dernier ne ferait pas l'unanimité en interne. En ce qui concerne le dirigeant du Servette Genève, il aurait rencontré Roland Romeyer et Xavier Thuilot il y a quelques semaines, mais hésiterait à apporté une réponse positive aux Verts .

L'ASSE recalé par Bonneau et Grimandi ?