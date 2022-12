Mercato - ASSE : Pour ce transfert, Batlles fait face à un énorme obstacle

Arthur Montagne

Bien décidé à recruter un nouveau gardien de but, Laurent Batlles souhaiterait notamment attirer Gautier Larsonneur à l’ASSE. Mais du côté de Valenciennes, où il est prêté par Brest, on fait tout pour retenir le portier comme le confie Quentin Lecoeuche, défenseur du club nordiste.

Lanterne rouge de Ligue 2, l'ASSE veut rapidement redresser la barre. Cela passera notamment par un mercato actif qui a déjà vu débarquer Gaëtan Charbonnier. Mais ce n'est pas tout puisque Laurent Batlles attend également un nouveau gardien de but et s'intéresse à Gautier Larsonneur. Mais à Valenciennes, on compte encore sur lui.

Valenciennes veut retenir Larsonneur

« On est très content qu’il soit là avec nous et son avenir est entre ses mains. En tout cas, il est à 100% avec nous et on verra ce que l’avenir lui réserve », a déclaré le défenseur de Valenciennes Quentin Lecoeuche, dans des propos rapportés par le site En Verts et Contre Tous .

«Bien sûr on tente de le convaincre de rester»