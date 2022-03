Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Mangala lâche ses vérités sur son arrivée à Saint-Etienne !

Publié le 28 mars 2022 à 18h30 par Dan Marciano

Débarqué à Saint-Etienne en janvier dernier, Eliaquim Mangala s'est livré sur son arrivée à l'ASSE. Le défenseur central s'est confié, notamment, sur son intégration au sein d'un vestiaire plutôt jeune.

Arrivé à Saint-Etienne en fin de saison dernière pour tenter de sauver l’ASSE, Pascal Dupraz avait vite annoncé la couleur, réclamant des renforts à ses dirigeants. Le technicien a été écouté puisque six recrues ont débarqué dans le Forez lors du dernier mercato hivernal, dont Eliaquim Mangala. International français par le passé, le joueur de 31 ans pourrait apporter son expérience, dans un contexte délicat pour l’ASSE. Un temps défenseur le plus cher de l’histoire, il était sans club depuis son départ du FC Valence en juillet dernier et s’entretenait aux Etats-Unis, en attendant un nouveau défi. L’appel de Loïc Perrin, coordinateur sportif des Verts , a convaincu Mangala, qui voudrait profiter de son premier passage en Ligue 1 pour relancer sa carrière. « Je suis très heureux de l'arrivée d'Eliaquim et je veux vraiment saluer le travail de mes dirigeants. C'est un joueur qui va nous apporter de la sérénité et quelque chose qui ne s'acquiert pas facilement : de l'expérience » avait confié Dupraz en janvier dernier. Pas forcément au mieux lors de ses premières apparitions sous le maillot stéphanois, le défenseur, encore en manque de rythme, n’a pas échappé aux critiques de la part de certains supporters.

« J’ai senti que j’étais au bon endroit »

Malgré les commentaires de certains fans de l’ASSE, Eliaquim Mangala ne regrette pas son arrivée chez les Verts. Ce lundi, le natif de Charleroi en Belgique s’est confié longuement sur son choix. « Je crois beaucoup au destin et si c’est arrivé sur ce timing, c’est que la vie l’a ainsi voulu. Je suis aujourd’hui dans un club historique, avec un très beau challenge. Ce serait triste pour le patrimoine français de voir Saint-Etienne redescendre. Quand Loïc [Perrin] m’a appelé pour m’expliquer la mission, ça m’a tout de suite branché. Et dès que je suis arrivé, j’ai senti que j’étais au bon endroit » a-t-il confié dans un entretien accordé à 20Minutes .

« Certains ont pu me poser des questions sur mon parcours »