Loïc Perrin va boucler un transfert surprise à l'OL

Publié le 30 juillet 2022 à 20h45 par Dan Marciano

Une sixième recrue est sur le point de débarquer à l'ASSE. Sous contrat avec l'OL, Lenny Pintor serait proche de rejoindre Saint-Etienne, malgré la rivalité entre les deux équipes. L'arrivée de l'ailier gauche ne devrait pas empêcher la formation stéphanoise de recruter un pur avant-centre avant la fin de ce mercato estival.

« On va attendre comme tout le monde le 1er septembre pour voir notre effectif définitif même s'il peut se passer encore beaucoup de choses surtout dans les dernières heures du mercato. On s'y prépare, on étudie nous pas mal de dossiers par rapport aux possibles départs » a confié Loïc Perrin ce samedi. Mais ce que le coordinateur sportif de l'ASSE n'a pas dit, c'est qu'une sixième recrue serait sur le point de s'engager avec le club stéphanois.

Lenny Pintor sur le point de rejoindre l'ASSE

Après Dylan Chambost, Anthony Briançon, Jimmy Giraudon, Victor Lobry et Mathieu Cafaro, l'ASSE serait sur le point de signer Lenny Pintor selon les informations de L'Equipe . L'ailier gauche serait proche de Saint-Etienne, malgré un contrat qui court avec l'OL. Les dirigeants des Verts discutent avec leurs homologues lyonnais pour régler les derniers détails et boucler ce transfert.

Un pur avant-centre attendu

Lenny Pintor connaît bien Laurent Batlles puisqu'il avait déjà évolué sous ses ordres lors de son passage à l'ESTAC. Mais l'arrivée de l'ailier gauche ne devrait pas empêcher celle d'un pur numéro neuf dans les prochaines semaines selon le quotidien sportif. Le mercato est loin d'être terminé à l'ASSE.