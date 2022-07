Foot - Mercato - ASSE

Le mercato n'est pas terminé,Perrin et Batlles annoncent la couleur

Publié le 30 juillet 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Avant la première journée de Ligue 2 face à Dijon, Laurent Batlles et Loïc Perrin se sont exprimés sur la suite du mercato estival. Les deux hommes sont ravis des transferts réalisés, et s'attendent désormais à des départs dans les prochaines semaines. Plusieurs joueurs devraient plier bagages, à commencer par Denis Bouanga, courtisé en MLS.

L'ASSE a commencé sa saison par une défaite face à Dijon ce samedi (2-1). Pour cette rencontre, Laurent Batlles avait titularisé plusieurs recrues estivales comme Anthony Briançon, Mathieu Cafaro ou encore Victor Lobry. Il a également décidé de faire confiance à des joueurs annoncés sur le départ comme Denis Bouanga. Mais le onze de départ ne devrait aucunement ressembler à l'équipe qui sera alignée au début du mois de septembre, lorsque le mercato estival aura pris fin. En effet, comme l'a annoncé Loïc Perrin ce samedi, l'ASSE va encore réaliser plusieurs opérations dans les prochaines semaines. Le club va notamment essayer de dégraisser son effectif.





« Il peut se passer encore beaucoup de choses »

« On est content de ce qu’on a pu faire, même si le mercato est encore long. On aimerait que ça aille vite pour les départs. Ça serait plus simple pour nous et pour les joueurs. Ça serait plus simple pour construire un effectif qui est la difficulté des mercatos. On va attendre comme tout le monde le 1er septembre pour voir notre effectif définitif même s'il peut se passer encore beaucoup de choses surtout dans les dernières heures du mercato. On s'y prépare, on étudie nous pas mal de dossiers par rapport aux possibles départs » a confié le coordinateur sportif de l'ASSE au micro de beIN SPORTS.

« On essaye de faire des recrutements en fonction de comment on veut jouer »

Questionné également sur la suite du mercato, Laurent Batlles a confirmé la tendance, même s'il est ravi des premières opérations réalisées. « Quand on fait un recrutement, on le fait en fonction de comment on veut voir jouer l’équipe. On a fait un recrutement, sur la base de ce qui se passait à Troyes. Pour Victor Lobry et Mathieu Cafaro, on a beaucoup travaillé a l'entraînement ensemble. Mais il faut laisser du temps aux recrues pour s’imprégner du schéma tactique. On essaye de faire des recrutement en fonction de comment on veut jouer » a confié l'entraîneur de l'ASSE avant le match face à Dijon.

Plusieurs départs attendus