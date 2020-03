Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le prochain club de Ruffier pourrait bien être…

Publié le 9 mars 2020 à 2h15 par G.d.S.S.

En pleine rupture avec Claude Puel du côté de l’ASSE, Stéphane Ruffier figurerait sur les tablettes de Montpellier. Et cette destination semble de plus en plus probable pour le gardien stéphanois…

« Stéphane ne parlera pas, il est meurtri. Il faut que les présidents prennent les choses en main. Ce n’est pas l’avenir de Ruffier qui est en jeu aujourd’hui, c’est l’avenir de Saint-Etienne », avait lâché l’agent de Stéphane Ruffier fin février sur la situation délicate de l’emblématique gardien de l’ASSE, qui n’entre plus du tout dans les plans de Claude Puel. Et alors qu’un départ de Ruffier semble clairement se préciser en vue du prochain mercato estival, il pourrait rebondir dans une autre écurie de Ligue 1.

Ruffier pour remplacer Rulli à Montpellier ?

Comme l’a révélé L’Equipe dimanche, la direction de Montpellier ne devrait pas être en mesure l’été prochain de conserver Geronimo Rulli, puisque le montant de son option d’achat auprès de la Real Sociedad est fixé à 11M€. Du coup, alors que l’option Stéphane Ruffier est activée au MHSC, c’est bien du côté de La Paillade que pourrait aller se relancer le gardien de l’ASSE lors du mercato estival 2020.