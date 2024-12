Mercato - ASSE : Il réclame son transfert ?

Arnaud De Kanel

Arrivé sur le Forez l’été dernier en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah semble avoir trouvé ses marques à l'ASSE. Prêté avec une option d’achat, le milieu de terrain de 22 ans s’impose progressivement comme une pièce maîtresse des Verts. Dans un entretien accordé au Progrès, le joueur a exprimé son attachement croissant au club stéphanois et son envie de prolonger l’aventure au-delà de cette saison.

Formé au FC Nantes avant de tenter sa chance en Angleterre avec Chelsea, West Ham et Sunderland, Pierre Ekwah a choisi de revenir sur ses terres l’été dernier. À 22 ans, le jeune milieu de terrain, prêté à l'ASSE avec une option d’achat, n’a pas tardé à se rendre indispensable dans le système d’Olivier Dall’Oglio. Il aimerait d'ailleurs poursuivre l'aventure la saison prochaine.

«J’ai un sentiment d’appartenance à Saint-Étienne»

« C’est bizarre. J’ai un sentiment d’appartenance à Saint-Étienne. Dans ma tête, je ne suis pas en prêt. Mais quand on me pose la question, je dois répondre que je suis en prêt. Je suis entre deux clubs. Est-ce que je vais rester ? Je ne peux pas donner de réponse. Dans mon esprit, la question de rester est sur la table. On verra. Là, on parle d’appartenance. J’appartiens à deux clubs », a-t-il confié au Progrès. Ekwah se sent à l'aise dans ce groupe assez jeune.

«Cela prend du temps d’intégrer tout le monde»

« On est assez jeune, mais surtout, il y a beaucoup de nouveaux. Cela prend du temps d’intégrer tout le monde, de trouver des automatismes et ça explique que parfois cela tourne moins bien. Il y a toutefois une très grosse progression et il y en aura encore au fil de la saison. Avec des jeunes joueurs, il faut revenir aux bases. Je pense que le coach a aussi trouvé son équipe. Il faut que cette stabilité soit moins fragile », a-t-il ajouté. Reste à voir si l'ASSE lèvera son option d'achat.