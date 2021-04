Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel passe commande pour une offre

Publié le 15 avril 2021 à 7h40 par La rédaction

Largué en Ligue 1, Claude Puel se penche déjà sur le mercato d’été. L’ancien coach de Lille souhaite rajeunir son effectif et pour l’encadrer, il a un objectif : prolonger Mathieu Debuchy.

A Saint-Etienne depuis trois ans, Mathieu Debuchy en a déjà vu de toutes les couleurs avec les Verts. Arrivé libre en provenance d’Arsenal, le latéral aux 27 sélections est venu dans le Forez pour relancer sa carrière. Barré par la concurrence et surtout les blessures qu’il a connues avec les Gunners, Debuchy n’a disputé que 30 matchs entre 2014 et 2018 en Angleterre. Quand il débarque à Sainté, 17e de Ligue 1 à ce moment, le joueur formé à Lille prend directement ses marques. Loin d’être connu pour ses buts importants, Mathieu Debuchy ouvre son compteur pour sa première rencontre et est l’artisan principal de la folle remontée des Stéphanois. L’équipe de Jean-Louis Gasset, entraîneur à cette époque, est passée de la 17e à la 7e place. Avec 4 buts en 15 matchs disputés, Debuchy devient la priorité des dirigeants de l’ASSE, lui qui s’était d’abord engagé en prêt pour 6 mois. A l’été 2018, l’ancien joueur de Newcastle rempile pour deux saisons et une en option. L’année suivante, son équipe termine 4e de Ligue 1 et va chercher une place en Ligue Europa. Et encore une fois, il a été déterminant avec ses 4 buts et 3 offrandes. Entraîneur des Verts depuis octobre 2019, Claude Puel a fait de Debuchy son capitaine après le départ à la retraite de Perrin. Malgré la période très difficile traversée par Saint-Etienne, Puel est maintenu à la tête de l’équipe et a déjà lancé son mercato estival. Pour accompagner un jeune effectif, l’ancien coach de Leicester souhaite prolonger l’expérimenté Mathieu Debuchy.

Pas encore d’offre de l’ASSE