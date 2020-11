Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel a une énorme ouverture pour cet hiver !

Publié le 10 novembre 2020 à 4h00 par A.M.

Après avoir tenté d'attirer William Saliba dans les dernières heures du mercato, Claude Puel aurait une belle ouverture pour cet hiver avec le joueur d'Arsenal.

Afin de compenser le départ de Wesley Fofana, qui a rejoint Leicester dans les derniers jours du mercato, l'ASSE a tenté de rapatrier William Saliba sous la forme de prêt. En vain, mais Mikel Arteta a récemment ouvert la porte à un départ de son joueur cet hiver : « Nous examinerons la situation dans les prochaines semaines et nous nous assiérons avec lui pour voir quelle est la meilleure chose à faire. Mais cela dépendra de lui et de la situation des autres joueurs ».

Saliba sur le départ