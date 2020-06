Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'avenir de Loïc Perrin est encore loin d'être réglé !

Publié le 13 juin 2020 à 23h00 par La rédaction

Suite la crise du coronavirus, l’avenir de Loïc Perrin a été remis en cause du côté de l’ASSE. Etant revenu sur sa décision de mettre un terme à sa carrière, le Stéphanois ne sait toutefois pas encore à quoi s'attendre.

Quel avenir pour Loïc Perrin ? En fin de contrat à la fin de la saison, le défenseur central de l’ASSE avait initialement prévu de prendre sa retraite à l’issue de la saison, lors du dernier match à domicile de Saint-Etienne face à Dijon. Cependant, avec l’arrêt prématuré du championnat à cause de la crise du coronavirus, le Français n’aura pas eu l’occasion de dire au revoir dignement aux supporters des Verts . De quoi l'inciter à revenir sur sa décision et rempiler pour une nouvelle et dernière saison. Toutefois, l’avenir de Perrin reste aujourd'hui toujours très flou…

Pas de retour à l’entraînement pour Loïc Perrin