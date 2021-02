Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ce témoignage fort des Verts sur les rumeurs de vente !

Publié le 11 février 2021 à 18h45 par Th.B.

Alors que les rumeurs de rachat de l’ASSE ont été étalées dans la presse ces dernières semaines, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer sont restés à la barre du club stéphanois. Une chose que salue le directeur général des Verts.

Ces dernières semaines, les informations liant l’ASSE à un investisseur étranger se sont succédées. De fonds du Moyen-Orient à chinois, comme le10sport.com vous le révélait en exclusivité le 27 janvier dernier, l’ASSE semble avoir été tout proche de lui aussi passer sous pavillon étranger. D’ailleurs, le10sport.com vous révélait que Roland Romeyer et Bernard Caïazzo n’avaient pas fermé la porte à partir du moment où l’acquéreur garantissait certaines choses sur l’avenir financier des Verts. Finalement, cela ne s’est pas fait, pour le plus grand bonheur du directeur général de l’ASSE : Jean-François Soucasse.

« Saint-Etienne montre qu'il y a un projet alternatif qui continue d’exister »

« Il y a un phénomène qui s'est accéléré, lorsque l'on regarde les dix plus grandes villes de France, elles sont toutes plus ou moins rachetées par les investisseurs russes, qataris, américains... Il y a plusieurs modèles. Aujourd'hui, Saint-Etienne montre qu'il y a un projet alternatif qui continue d'exister. C'est important d'avoir des actionnaires passionnés, qui aiment leur club, qui connaissent toutes les difficultés, qui au quotidien cherchent des solutions pour continuer à la développer et qui sont solides dans la tempête. Il arrive parfois que certaines initiatives et rachats ne soient pas aussi performants que ce que l'on pouvait espérer au moment de leur arrivée ». a confié Jean-François Soucasse, directeur général de l’ASSE, au micro de France Bleu et dans des propos rapportés par Foot01.