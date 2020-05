Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Cabaye saurait à quoi s’en tenir pour son avenir !

Publié le 4 mai 2020 à 1h00 par J.-G.D.

D’après Manu Lonjon, l’ASSE n’aurait aucunement l’intention d’activer l'option pour une année supplémentaire fixée dans le contrat de Yohan Cabaye. Le milieu de terrain des Verts devrait quitter le club cet été.

Avec quelques pertes financières, comme certains clubs de Ligue 1, l’ASSE devra se montrer maline sur le marché des transferts. Quelques joueurs plieront bagage afin d’apporter des liquidités dans les caisses du club. Les Stéphanois tentent également de rajeunir l’effectif de Claude Puel, comme vous l’annonçait récemment Le 10 Sport en exclusivité. Certains anciens, dont Yann M'Vila, feraient les frais de cette politique, et le milieu de terrain de l’ASSE pourrait être accompagné par Yohan Cabaye.

Un départ inévitable pour Cabaye ?