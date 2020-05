Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Rien n’est joué dans ce dossier à 0€ !

Publié le 4 mai 2020 à 0h45 par Th.B.

Suivi par le PSG, Willian aurait également la cote en Angleterre. En fin de contrat avec Chelsea, une fois que la saison sera terminée en Premier League, le Brésilien aura l’embarras du choix pour la suite, mais ne semble n’avoir rien décidé à ce jour.

Comme le 10 Sport vous l’a rappelé 27 avril alors qu’on vous l’annonçait en exclusivité le 8 mars, Willian est dans les plans de Leonardo. Le directeur sportif est intéressé par le profil polyvalent et expérimenté de l’ailier de Chelsea, capable d’évoluer milieu offensif. Sous contrat avec les Blues jusqu’à la fin de la saison, Willian ne devrait pas prolonger son bail, Chelsea souhaitant se séparer de ses joueurs les plus âgés. Alors qu’il soufflera sa 32ème bougie en août prochain, Willian ne sait toujours pas de quoi son avenir sera fait alors qu'Arsenal et Tottenham aimeraient s'attacher ses services.

« C’est vraiment une décision une décision difficile »