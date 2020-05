Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La grande annonce de cette piste surprenante de Zubizarreta !

Publié le 3 mai 2020 à 21h30 par J.-G.D.

Désormais dans les plans de l’OM, Jimmy Cabot, libre de tout contrat avec Lorient, explique qu’il est temps pour lui de quitter la formation de Ligue 2.

Entre la crise du coronavirus ou la menace du fair-play financier, les finances de l'OM ne sont pas au beau fixe. Le mercato estival approchant, les Phocéens devront penser malin afin de trouver de nouvelles recrues. Andoni Zubizarreta, directeur sportif du club, chercherait notamment des joueurs dont le contrat expire au mois de juin. France Football dévoilait une nouvelle piste tout droit venue de Ligue 2, en la personne de Jimmy Cabot. Le milieu de terrain de Lorient serait donc dans le viseur de l'OM, à quelques semaines de la fin de son bail avec le futur pensionnaire de Ligue 1. Interviewé par Ouest-France ce dimanche, Cabot explique les raisons qui le poussent à claquer la porte des Merlus , tout en entretenant le flou sur sa future destination.

« J’ai besoin de bouger, d’avoir de nouveaux challenges »