Mercato - ASSE : Après un an, Saint-Etienne boucle enfin ce transfert

Thibault Morlain

Du côté de l’ASSE, on a lancé ce mercato hivernal avec l’arrivée d’Irvin Cardona. Alors qu’Olivier Dall’Oglio voulait un nouvel attaquant en janvier, il a obtenu gain de cause en retrouvant son ancien protégé à Brest, débarqué sous la forme d’un prêt dans option d’achat d’Augsbourg. Cardona va donc terminer la saison à l’ASSE et Loïc Perrin en a dit plus sur cette opération.

Après une première partie de saison marquée par des hauts des bas, l’ASSE veut revenir plus forte en 2024. Pour cela, les Verts profitent du mercato hivernal pour se renforcer. Olivier Dall’Oglio a réclamé du sang neuf et pour le moment, il a été entendu. En effet, l’ASSE a notamment bouclé l’arrivée d’Irvin Cardona, attaquant d’Augsbourg, prêté jusqu’à la fin de la saison sans option d’achat.

Mercato - ASSE : Saint-Etienne boucle un transfert gagnant-gagnant https://t.co/z4zyWVx6kt pic.twitter.com/rZVPhxrwjf — le10sport (@le10sport) January 5, 2024

« La prise de contact, elle remonte à un an »

Coordinateur sportif de l’ASSE, Loïc Perrin en a dit plus sur cette arrivée d’Irvin Cardona à Saint-Etienne. A propos de la première recrue hivernale des Verts, il a alors confié en conférence de presse : « La prise de contact, elle remonte à un an mais ça n'avait pas pu se faire. On a rapidement repris contact. Ça s'est fait vite parce qu'Irvin, sa volonté première, c'était de nous rejoindre. Nous, on voulait avoir une recrue le plus rapidement possible, c'est toujours mieux, surtout pour un nouveau coach qui arrive aussi. On est content que ça ait pu se faire en tout début de mercato. Les négociations se sont plutôt bien passées, il y a toujours deux-trois aléas en fin de négociations mais au final ça s'est bien déroulé et on est content d'accueillir Irvin qui correspond au profil que l'on recherchait, un joueur qui nous apporte de la profondeur, des appels. Même s'il a eu peu de temps de jeu sur cette première partie de saison mais c'est aussi pour ça qu'on est arrivé à l'accueillir chez nous ».

L’ASSE avait besoin d’un attaquant