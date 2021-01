Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le feuilleton de l'hiver serait enfin terminé pour les Verts !

Publié le 28 janvier 2021 à 13h45 par La rédaction

Après de multiples rebondissements dans le feuilleton Mostafa Mohamed, l'ASSE devrait bel et bien voir le joueur rejoindre une autre formation. Pour le grand bonheur du club de Zamalek, qui était prêt à tout pour faire tomber à l'eau les derniers espoirs des Verts.

Il y a plusieurs semaines de cela, l'AS Saint-Étienne a entamé des discussions afin d'essayer de s'offrir les services Mostafa Mohamed, comme vous l’a révélé le10sport.com. Malgré de très longues négociations avec le club de Zamalek, où évolue l'attaquant de 23 ans, les deux parties ne sont jamais parvenus à s'entendre. Sans oublier que le dossier a été bouleversé par les déclarations de Roland Romeyer, concernant l’implication d’intermédiaires, qui ont eu le don d'irriter les dirigeants du club de Zamalek. Des sorties qui ont fait sortir l'ASSE de la course pour recruter l'Égyptien, clôturant ainsi le dossier de manière définitive. À tel point que le club de Zamalek aurait fait le forcing pour que Mostafa Mohamed rejoigne l'autre club qui s'est montré intéressé, à savoir Galatasaray, allant jusqu'à encourager le joueur à prendre des décisions on ne peut plus surprenantes.

Prêt à tout pour que Mohamed ne rallie pas Saint-Étienne, Zamalek va réussir son coup !