Mercato : Grande Nouvelle pour l'avenir de Zaniolo ?

Publié le 14 octobre 2020 à 19h18 par H.K.

Pisté par de nombreux clubs européens cet été, Nicolo Zaniolo est finalement resté à l’AS Roma pour cette nouvelle saison. Et le crack italien pourrait bientôt prolonger son contrat chez les Giallorossi…