Foot - Mercato

Mercato : Arsenal va devoir trancher pour Aubameyang !

Publié le 1 juillet 2020 à 1h30 par Th.B.

Le contrat de Pierre-Emerick Aubameyang arrivera à expiration en juin 2021. Entre intérêts et négociations non fructueuses, l’étau se resserre autour d’Arsenal dans ce dossier.

En Angleterre, et ce bien que le championnat ait repris contrairement à la Ligue 1, il y a deux gros clubs en particulier qui traversent une passe financière difficile à cause du Covid-19 : Tottenham et Arsenal. Les Gunners , qui peuvent habituellement compter sur l’affluence des supporters et des spectateurs au sein de son Emirates Stadium où les places sont réputées pour être relativement chères, enregistrent de lourdes pertes sur ce trimestre. De ce fait, la prolongation de Pierre-Emerick Aubameyang, qui dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2021 s’annonce épineuse. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 2 juin dernier que Pierre-Emerick Aubameyang ne fermait pas la porte à une prolongation à Arsenal. Pour ce faire, il lui faudrait des promesses sportives et financières que le club ne pourrait pas lui offrir. À la traîne en Premier League, pointant à la 9ème place, les Gunners devraient manquer le coche pour la Ligue des champions la saison prochaine. Des ventes seraient d’ailleurs primordiales pour renflouer les caisses du club et avoir une chance de prolonger Aubameyang d’après Charles Watts, correspondant pour Goal , mais compte tenu du marché actuel, Arsenal avance les yeux bandés. D’autant plus que les courtisans ne manquent pas dans le dossier Aubameyang.

Une prolongation compliquée alors que les intérêts se multiplient