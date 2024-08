Mercato : Après Mbappé, le PSG fait appel à «l’un des plus puissants»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le PSG a changé de trajectoire ces derniers mois. Après avoir recruté de nombreuses vedettes comme Neymar ou Kylian Mbappé, le club de la capitale a réduit la voilure et s'est concentré sur des joueurs moins réputés. Alors que le processus de recrutement suit son cours, le club parisien peut compter sur le soutien de l'un des agents les plus puissants de la planète.

L’ère du bling-bling a pris fin. Après avoir dépensé des millions sur des joueurs vedettes comme Zlatan Ibrahimovic, Neymar ou encore Kylian Mbappé, le PSG a décidé de se concentrer sur de jeunes espoirs, qui pour la plupart sont français. Ainsi, le club parisien a attiré ces derniers mois Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani ou encore Bradley Barcola. Et selon Paulo Tavares, Luis Campos est à l’origine de ce mercato made in France.

Luis Campos a une préférence

« Luis Campos, qui a un amour particulier pour les joueurs français, parle à Jorge Mendes, qui l'écoute et prend les meilleurs. Parce qu'on lui soumet.» a confié le conseiller sportif dans des propos rapportés par Eurosport ce jeudi.

Jorge Mendes s'immisce dans le mercato du PSG

Mais conseiller sportif du PSG, Luis Campos n’est pas seul à œuvrer en coulisses. Selon Stéphane Canard, président du syndicat des agents, le club de la capitale s'appuie aussi sur le portefeuille de Jorge Mendes, l’un des agents les plus puissants de la planète. « On est passé de recrues comme Neymar et Messi, en présence de Mbappe, à des noms moins ronflants, analyse-t-il. C'est plus pragmatique, initié à la fois par les dirigeants qataris et Luis Campos. Jorge Mendes est un homme intelligent, qui doit sûrement être un bon joueur d'échecs, et qui ne se trompe pas sur les stratégies à court et moyen termes. S'il collabore avec le PSG aujourd'hui, ça peut être des opportunités qui se sont présentées » a-t-il lâché.