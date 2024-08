Mercato : Il débarque au PSG et annonce du lourd

Alexis Brunet

Le PSG est en train d’accélérer fortement sur le mercato. Après avoir recruté le crack du Benfica Lisbonne João Neves dernièrement, le club de la capitale a annoncé ce vendredi la signature de Willian Pacho. Le défenseur colombien s’est engagé pour 45M€ jusqu’en 2029 et il espère bien gagner de nombreux titres à Paris.

Pendant de très nombreuses semaines, le PSG a tenté de mettre la main sur Leny Yoro. Le club de la capitale était en concurrence avec le Real Madrid notamment, mais c’est Manchester United qui a finalement remporté le gros lot. Un coup dur pour le champion de France, qui a donc dû trouver une autre piste pour renforcer sa défense centrale. Finalement, c’est l’ancien joueur de l’Eintracht Francfort, Willian Pacho, qui a posé ses valises à Paris.

« J’ai envie de gagner des titres »

Ce vendredi, le PSG a officiellement annoncé l’arrivée de Willian Pacho. Le central colombien s’est engagé jusqu’en 2029 et il viendra renforcer une défense parisienne qui va devoir faire pendant de longs mois sans Lucas Hernandez. Pour le site officiel du PSG, le joueur de 22 ans est revenu sur son arrivée à Paris. Ce dernier a notamment déclaré vouloir gagner de nombreux titres avec le club de la capitale. « Je suis très heureux ! Je vais beaucoup travailler et tout donner. C’est génial, un sentiment fort. C’est un tout autre niveau, c’est absolument incroyable et je vais prendre beaucoup de plaisir à évoluer au PSG, c’est une certitude. Je suis toujours prêt à aider, et prêt à accomplir de grandes choses. J’ai envie de gagner des titres, d’avancer et de grandir, de m’améliorer autant que possible. »

Doué après Pacho ?

Maintenant que le recrutement de Willian Pacho est bouclé, le PSG pourrait bien s’atteler à se renforcer offensivement. Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le club de la capitale est notamment très intéressé par Désiré Doué. Problème, Paris doit faire avec la concurrence du Bayern Munich. Les Bavarois auraient d’ailleurs une longueur d’avance dans ce dossier.