Mercato - PSG : L'Arabie Saoudite prépare un transfert XXL à Paris

Jean de Teyssière

Recruté 22M€ la saison dernière en provenance de Majorque, Kang-in Lee s’est vite adapté au PSG. Il est devenu l’un des joueurs les plus appréciés et il est même celui qui vendait le plus de maillots, derrière Kylian Mbappé. Kang-in Lee est donc une valeur sûre et il n’est pas question qu’il quitte le club cette saison, malgré une offre XXL en provenance d’Arabie saoudite.

Kang-in Lee avait débuté son aventure parisienne par les Jeux asiatiques. Il avait gagné le tournoi, ce qui l’avait exempté d’un service militaire long de 18 mois. Auteur de trois buts et quatre passes en Ligue 1 la saison dernière, il ambitionne de faire mieux avec le PSG.

Le PSG ne veut pas vendre Lee

En début de mercato, Kang-in Lee, le milieu de terrain sud-coréen du PSG, avait été convoité par une écurie anglaise qui était prête à débourser la somme de 70M€ pour recruter Kang-in Lee. Offre refusée par le PSG qui entend bien conserver son milieu de terrain qui lui aussi se sent bien en France.

Offre XXL venant d’Arabie saoudite ?

Mais Nasser al-Khelaïfi devra une nouvelle fois être solide pour conserver son joueur. Après avoir refusé une offre de 70M€ pour Kang-in Lee au début du mercato, Foot Mercato révèle que l’international sud-coréen ferait des émules en Arabie saoudite qui aimerait faire de lui l’un des joueurs les mieux payés du championnat. Une offre alléchante devrait très vite arriver sur la table du président parisien.