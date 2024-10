Mercato : Après le PSG, il arrête tout !

Thomas Bourseau

Architecte de l’équipe parisienne dans la foulée du rachat du PSG par le Qatar, Leonardo a effectué son retour en 2019 avant d’être licencié et remplacé par Luis Campos en 2022. Depuis, le Brésilien est porté disparu et ne devrait plus revenir dans le monde du football.

Leonardo est passé par deux fois dans les bureaux du PSG. Lors du lancement du projet QSI avec le rachat du club parisien par les investisseurs qataris à l’été 2011 jusqu’en 2013. Bâtisseur de la section sportive et du noyau dur du Paris Saint-Germain, Leonardo a fait son retour dans la capitale à l’été 2019 en remplaçant Antero Henrique à la tête de la direction sportive.

«Je n’ai pas l’intention de revenir au football»

Depuis, Leonardo n’officie à aucun poste dans le monde du football. Et cela va très bien à l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain. « Je suis bien à la maison, je n’ai pas l’intention de revenir au football comme avant. En tant qu’entraîneur, c’est hors de question. Mais pas non plus en tant que directeur sportif. Après avoir terminé avec le PSG, j’ai décidé de prendre un autre chemin, qui sera certainement dans le football, parce que c’est ma vie, mais d’une manière différente ».

«Le temps le dira un peu plus tard»

Dans des propos rapportés par Onze Mondial lors du festival du sport en Italie, Leonardo affirme laisser le temps faire son oeuvre. « Le football change, les propriétaires, les dirigeants, les joueurs et les entraîneurs. Quand je dis que je ne serai plus directeur sportif, c’est parce que je suis peut-être un directeur sportif de manière classique, peut-être, que je me vois dans ce nouveau football d’une manière différente. Le temps le dira un peu plus tard. Le football évolue ».