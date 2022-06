Foot - Mercato - OL

Mercato : Après la vente, l'OL se prépare à un été agité

Publié le 9 juin 2022 à 22h30 par Dan Marciano

L'OL va passer sous pavillon américain. Fils d'un ancien propriétaire de Liverpool, Foster Gillett devrait devenir actionnaire majoritaire du club lyonnais. En poste depuis 1987, Jean-Michel Aulas devrait conserver son poste de président pendant encore quelques années. Mais à quoi doit-on s'attendre sur les bords du Rhône cet été ?

Une page va se tourner à l'OL. Le club lyonnais s'apprête à accueillir de nouveaux investisseurs. Un vieux souhait de Jean-Michel Aulas, qui souhaite prendre du recul après 35 ans de bons et loyaux services. Selon toute vraisemblance, la formation devrait prochainement passer sous pavillon américain. Fils d'un ancien propriétaire de Liverpool, Foster Gillett serait sur le point de devenir actionnaire majoritaire du club. Comme indiqué par L'Equipe, il devrait récupérer les parts de Pathé (19,36%), d'IDG (19,85), mais aussi une partie de celles d'Aulas. Le deal pourrait atteindre les 600M€ selon le quotidien sportif. « Il y a plusieurs investisseurs, le communiqué est clair. Si la presse dit que c'est Forster Gillet, c'est que quelqu'un a parlé. Mais dire qu'il est devant... ce n'est pas le cas. On est dans le money time. J'ai l'intention de conclure le sujet le 23 juin » a annoncé le président de l'OL ce jeudi. Mais en coulisses, Gillett aurait bien pris le dessus sur John Textor, co-propriétaire de Crystal Palace, mais aussi sur Iconic Sports, un fonds d'investissement italo-californien. Grâce à cette passation de pouvoir, l'OL se dote de nouveaux moyens financiers et pourrait bien jouer les trouble-fêtes lors de la prochaine session de transferts.

L'OL veut retrouver son identité

Comme annoncé par L'Equipe , Foster Gillett se montre ambitieux. Désireux de marquer les esprits, il serait prêt à investir massivement cet été. Pour l'instant, pas question de recruter des joueurs de classe mondiale. Après des dernières saisons décevantes, l'OL voudrait revenir à l'essentiel, à son identité lyonnaise perdue. Le retour d'Alexandre Lacazette est le signe évident d'un retour aux sources pour le club, qui espère également enregistrer le retour de Corentin Tolisso. « Je peux confirmer que le contact a été établi. Il est dans un contexte différent. On ne peut pas s’avancer parce que le contact est établi depuis moins longtemps et il y a d’autres considérations » a déclaré Aulas. En privé, le milieu de terrain évoque son envie de retourner à Lyon, pour reprendre le fil d'une carrière perturbée par plusieurs blessures. Selon les informations de RMC Sport , l'ossature de l'équipe devrait être composée de joueurs, issus de la région lyonnaise. Après avoir prolongé Anthony Lopes et Maxence Caqueret, l'OL espère enregistrer la signature de Rayan Cherki, surveillé par plusieurs cadors. Il n'est pas non plus question de se séparer de Malo Gusto et de Castello Lukeba, très appréciés au sein de la formation.

Voilà les autres pistes activées par le board lyonnais

Evidemment, l'OL ne compte pas s'appuyer que sur des éléments passés par son centre de formation. Chargé du recrutement, Bruno Cheyrou a enchaîné les déplacements pour observer les prestations de plusieurs joueurs. La priorité du dirigeant serait de dénicher un milieu de terrain et un latéral gauche capables d'assurer la succession de Tanguy Ndombélé et d'Emerson, de retour en Angleterre. Pour remplacer le joueur de Chelsea, Peter Bosz aurait soufflé à ses supérieurs les noms de Tyrell Malacia (Feyenoord) et d'Owen Wijndal (AZ Alkmaar). Deux dossiers, qui seraient en stand-by. En effet, l'OL doit vendre avant d'avancer sur ces deux joueurs. La piste Ridvan Yilmaz (Besiktas), plus accessible, pourrait être privilégiée par Cheyrou, qui s'est rendu en Turquie à de nombreuses reprises. Au milieu de terrain, les noms de Moussa Sissoko (Watford) et Jordan Veretout (AS Roma) sont cités, mais ils ne feraient pas l'unanimité. Au contraire, Tetê, arrivé en provenance d'Ukraine, est parvenu à convaincre la direction actuelle. A tel point que sa prolongation serait l'une des priorités des décideurs lyonnais, prêts à vivre un été mouvementé.