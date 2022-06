Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Batlles fonce sur l’un de ses anciens joueurs !

Publié le 9 juin 2022 à 22h10 par La rédaction

Quelques jours après la descente du club en Ligue 2, l’AS Saint-Etienne est déjà au travail pour renforcer l’effectif en vue de la saison prochaine. Laurent Batlles, le nouveau coach stéphanois, a d’ailleurs jeté son dévolu sur un joueur qu’il a déjà entrainé par le passé en la personne de Dylan Chambost (ESTAC).

Le marché des transferts à venir s’annonce crucial pour l’AS Saint-Etienne. Après une saison catastrophique qui a conduit le club à une relégation historique en Ligue 2, les Verts doivent impérativement remonter dans l’élite au plus vite. Pour ce faire, les stéphanois ont recruté un nouvel entraineur, Laurent Batlles. Ce dernier a déjà établi ses priorités pour le mercato, et indiqué à sa direction qu’il souhaitait faire venir un joueur qu'il connait bien, puisqu'il a déjà évolué sous ses ordres.

Batlles veut Chambost