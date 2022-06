Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Hamouma a une grande décision à prendre pour son avenir

Publié le 9 juin 2022 à 15h45 par Thibault Morlain

A l’ASSE, les joueurs qui arrivent au terme de leur contrat ne seront pas conservés… à part peut-être Romain Hamouma. Après 10 ans passés sous le maillot des Verts, l’attaquant de 35 ans ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Tout serait d’ailleurs possible pour la suite de la carrière de Romain Hamouma.

Cet été, l’ASSE va connaitre une énorme vague de départs. En effet, ils sont 14 joueurs à arriver au terme de leur contrat et il serait déjà acté que 13 d’entre eux ne seront pas conservés. Vient ensuite le cas de Romain Hamouma. A 35 ans, l’attaquant vient de terminer sa dixième saison avec l’ASSE, mais il pourrait bien en faire une 11ème sous les ordres de Laurent Batlles en Ligue 2. Pour le moment, rien ne serait encore définitif pour Hamouma…

Mercato - ASSE : Même en Ligue 2, Batlles va pouvoir faire de jolis coups ! https://t.co/ZL9PhBww9O pic.twitter.com/O2I4fg9t6D — le10sport (@le10sport) June 9, 2022

Quel avenir pour Hamouma ?