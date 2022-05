Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le coup de gueule de Romain Hamouma sur son avenir !

Publié le 20 mai 2022 à 17h00 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec l'ASSE, Romain Hamouma pourrait partir librement et gratuitement cet été. Interrogé sur son avenir en conférence de presse, l'attaquant des Verts a affirmé que son avenir n'était pas important pour le moment.

Partira, ne partira pas ? Alors qu'il a réalisé 10 saisons de bons et loyaux services à l'ASSE, Romain Hamouma pourrait changer de cap cet été. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 35 ans partira librement et gratuitement s'il ne rempile pas d'ici-là. Toutefois, Romain Hamouma est très loin d'être préoccupé par son avenir aujourd'hui. Présent en conférence de presse ce jeudi, le numéro 21 de Pascal Dupraz a expliqué clairement que le plus important était le maintien de l'ASSE.

«Que je sois là ou pas, on s’en fout»

« J’ai fais 10 ans ici, j’ai connu de très belles choses. Voir le club dans cette situation là, ça me touche vraiment. J’ai pas beaucoup joué cette saison, j’ai été pas mal sur le banc, j’essaye de donner des conseils, de motiver les mecs (...) Je ne suis pas là pour parler de moi et de mon avenir. Je ne suis pas important. Le plus important, c’est que le club se sauve, que je sois là ou pas, on s’en fout. Je ne me pose pas la question, de repartir ou non l'année prochaine, on s'en fout, vraiment. On n'en a rien à faire de ça, je ne me pose pas la question. Il n'y a que le barrage et le maintien dans ma tête, mon avenir c'est anecdotique » , a déclaré Romain Hamouma.