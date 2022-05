Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La décision fracassante d'Hamouma sur son avenir !

Publié le 18 mai 2022 à 1h30 par Dan Marciano

Lié à l'ASSE jusqu'en juin prochain, Romain Hamouma n'aurait pas l'intention de raccrocher les crampons. Agé de 35 ans, l'attaquant n'écarte pas l'idée de rempiler chez les Verts.

L'ASSE va vivre un jour décisif ce samedi. Le club stéphanois ne doit pas perdre face au FC Nantes pour se laisser une chance de se maintenir en Ligue 1. Une descente, pourrait avoir des conséquences négatives sur la formation, toujours officiellement en vente. L'ASSE va devoir ensuite régler la situation de plusieurs joueurs, en fin de contrat. C'est notamment le cas de Romain Hamouma, présent à Saint-Etienne depuis 2012.

Hamouma veut rempiler