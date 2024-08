Mercato : Après la vente, l’ASSE annonce le jackpot

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En pleine préparation, Olivier Dall'Oglio a fait le point sur l'actualité de l'ASSE et notamment sur la vente du club stéphanois. Selon lui, l'arrivée de Kilmer Sports Ventures va permettre à la formation de se doter de moyens importants. Cela tombe bien puisque le technicien a des attentes durant cette période de mercato estival.

Les supporters de l’ASSE attendent beaucoup de cette saison. La première sous l’ère Kilmer Sports Ventures. Avec Ivan Gazidis aux commandes, les fans espèrent voir du spectacle au stade Geoffroy-Guichard, qui va redécouvrir les frissons de la Ligue 1. Mais pour espérer le maintien, l’ASSE va devoir encore se renforcer durant ce mercato. Pour l’heure, Yunis Abdelhamid, Ben Old, Zuriko Davitashvili et Augustine Boakye ont posé leurs valises à Saint-Etienne.

L'ASSE prête à franchir un cap ?

Mais pour l’heure, Olivier Dall’Oglio se montre plutôt enthousiaste, alors que débute ce nouveau projet. « Les nouveaux propriétaires vont nous amener leur expérience. En étant passé dans des clubs comme Arsenal et Milan, ils auront des choses à nous raconter. Ils ont eu le respect de garder pratiquement tout le monde au club, de continuer avec les personnes déjà en poste. Les nouveaux propriétaires arrivent avec une force financière mais pas seulement. Ils ont la capacité de pouvoir nous aider sur la data ou le recrutement » a confié le coach de l’ASSE.

Dall'Oglio fait une demande

Mais après le match de préparation face à Montpellier, Dall’Oglio a également envoyé un petit coup de pression à ses dirigeants en réclamant l’arrivée d’un latéral gauche. « Ça devient tendu parce que Mahmoud Bentayg est toujours bien blessé. On aura besoin de quelqu'un, on s'y attelle. Tout le monde est dessus, on ne veut pas se précipiter. Malheureusement on a Yvann Maçon, qui peut habituellement jouer dans ce couloir, qui n'a pas pu jouer sur ce match-là » a confié le coach de l’ASSE dans des propos rapportés par But Football Club.