Mercato : Après l'OM, un miracle pour Habib Beye ?

Champion de National avec le Red Star, Habib Beye avait pris la décision de quitter le club audonien pour trouver un club en Ligue 1. L’entraineur de 46 ans aurait pu rebondir à l’OM mais c’est finalement Roberto De Zerbi qui a hérité du poste. Mais à un mois de la reprise du championnat, voilà un banc vient de se libérer à la surprise générale et il pourrait parfaitement convenir au Sénégalais.

Habib Beye a pris un risque considérable. A l’issue de la saison, le Sénégalais décidait de quitter le Red Star, qui évoluera en Ligue 2 à compter de cette année, dans l’espoir de trouver un banc en Ligue 1. A l’époque, les solutions étaient nombreuses avec notamment le Stade de Reims, le RC Lens voire l’OM, son plus grand rêve. Mais à l’approche de la reprise du championnat, toutes les écuries possédaient leur technicien. Ce jeudi, une place vient de se libérer et elle coche toutes les cases requises par Habib Beye.

C’est terminé pour Vieira à Strasbourg

Coup de tonnerre à Strasbourg. Alors que l’entrainement a déjà repris, le Racing a mis fin à sa collaboration avec Patrick Vieira d’un commun accord. « Nous aimerions exprimer notre gratitude et remercier Patrick pour le travail qu’il a accompli durant cette première phase du projet et nous lui souhaitons beaucoup de succès dans le futur. Il sera toujours le bienvenu au club », a commenté Marc Keller. Les Alsaciens doivent trouver un successeur au champion du monde 98 et nul doute qu'Habib Beye aimerait reprendre le flambeau.

Le banc idéal pour Beye ?

Le miracle est en marche pour Habib Beye. Désireux d’entrainer en Ligue 1, il pourrait contre toute-attente trouver ce qu’il recherche depuis près de trois mois. C’est à Strasbourg que le Sénégalais avait démarré sa carrière chez les professionnels et le projet pourrait lui convenir. Il est en effet axé sur le développement de jeunes pépites qui appartiennent bien souvent à Chelsea, l’autre club détenu par Todd Boehly. Le RCSA dispose donc de moyens importants. Reste à voir si Habib Beye figure dans les petits papiers de la direction strasbourgeoise…