Mercato : Annoncé en Ligue 1, Edinson Cavani sort du silence

Publié le 21 août 2022 à 11h00 par Hugo Chirossel

Alors que son contrat avec Manchester United a pris fin en juin dernier, Edinson Cavani est toujours à la recherche d’un nouveau club. L’Uruguayen a plusieurs propositions sur la table et trois clubs semblent se démarquer : l’OGC Nice, Villarreal et Valence. Ce dernier aurait d’ailleurs les faveurs du joueur, qui n’a toujours pas pris sa décision.

Meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, Edinson Cavani pourrait revenir en Ligue 1 cet été. L’Uruguayen est libre de s’engager avec le club de son choix, depuis la fin de son contrat le liant à Manchester United en juin dernier. À la recherche d’un attaquant, l’OGC Nice est très intéressé à l’idée de recruter El Matador . Le Gym lui aurait d’ailleurs fait une première proposition de contrat. Walter Guglielmone, son demi-frère et agent, serait à Nice depuis quelques jours, d’après les informations de L’Équipe . Alors qu’il serait sur la Côte d’Azur afin de rencontrer les représentants d’un club italien, nul doute que les Niçois ont également pu s’entretenir avec lui.

« Je ne sais pas pour quelle équipe je vais jouer »

Seul problème, les Aiglons n’auraient pas les faveurs d’Edinson Cavani. Deux clubs de Liga, Villarreal et Valence, sont également sur le coup. L’Équipe indiquait samedi que les Valenciens tiendraient la corde dans ce dossier. Gennaro Gattuso veut un attaquant et aurait jeté son dévolu sur l’Uruguayen âgé de 34 ans. D’après le quotidien, l’ancien attaquant du PSG devrait prendre sa décision finale dans les prochaines heures. Interrogé par El Chiringuito , Edinson Cavani a affirmé qu’il n’était pas encore fixé sur son avenir. « Je ne sais pas pour quelle équipe je vais jouer. Tu dois aller où ils te veulent », a-t-il simplement déclaré.

🚨EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨💣CAVANI, en Madrid: "NO SÉ en qué EQUIPO voy a jugar. Hay que ir donde te quieran"📹 @plazacasals @anagarcees pic.twitter.com/zPfrQgH82x — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 21, 2022

Emery rêve de Cavani

Alors que l’on pensait que Villarreal avait de l’avance, ce serait désormais Valence le plus proche d’enrôler Edinson Cavani. Il ne serait d’ailleurs pas insensible à l’idée de découvrir un nouveau championnat, lui qui a joué en Serie A, en Ligue 1 et en Premier League. Chez le Sous-marin jaune , il retrouverait un entraîneur qu’il connaît bien en la personne d’Unai Emery, qu’il a côtoyé au PSG. Interrogé cette semaine à ce sujet par beIN SPORTS , l’ancien technicien du Paris Saint-Germain avait confié : « Ce serait incroyable de lier le nom de Cavani à celui de Villarreal . »

