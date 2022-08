Foot - Mercato - OM

OM : Kombouaré lâche un grand conseil à Tudor pour Alexis Sanchez

Publié le 21 août 2022 à 09h45 par La rédaction

L'OM recevait le FC Nantes ce samedi soir à l'occasion de la 3ème journée de championnat. Malgré une fin de match tendue et réduits à 10 contre 11, les Olympiens se sont imposés 2-1 face à l'équipe d'Antoine Kombouaré. Alexis Sanchez était titulaire pour la première fois et sa performance aurait pu être récompensée d'un but, ce que regrette le coach nantais.

Réduits à 10 après l'expulsion de Samuel Gigot, les Phocéens sont parvenus à battre le FC Nantes. De son côté, Alexis Sanchez a impressionné pour sa première au Vélodrome avec l'OM, multipliant les appels et faisant parler sa finesse technique. Cependant, le Chilien était un peu seul en attaque et n'a pas pu être décisif. Antoine Kombouaré l'a bien vu et il sous-entend à Igor Tudor de remédier à cela.

« Alexis Sanchez c'est un grand joueur »

En conférence de presse, Kombouaré a ainsi validé le transfert de Sanchez mais regrette la solitude du Chilien en attaque. « Pour l'OM, Alexis Sanchez c'est un grand joueur, mais ce qu'il a fait ailleurs, il doit réussir à le faire ici. C'est comme ça qu'on est jugé. Mais ça sera un vrai renfort, même s'il n'est pas encore prêt physiquement. Ce serait peut-être plus facile avec des attaquants autour de lui... » déclare-t-il.

