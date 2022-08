Foot - Mercato - OM

OM : A l’OM, on monte au créneau pour Alexis Sanchez

Publié le 21 août 2022 à 03h00 par Thibault Morlain

A l’occasion de ce marché des transferts, l’OM a réalisé un gros coup en s’offrant les services d’Alexis Sanchez. A voir maintenant quel est le niveau actuel du Chilien. Et de gros doutes ont alors été émis concernant la condition physique de l’ancien de l’Inter Milan. Toutefois, du côté de l’OM, on a tenu à répondre aux détracteurs d’Alexis Sanchez.

Libéré de sa dernière année de contrat à l’Inter Milan, Alexis Sanchez a donc décidé de s’engager à l’OM. C’est donc sur la Canebière que le Chilien va poursuivre sa carrière. Accueilli comme une star, Alexis Sanchez sera toutefois jugé sur le terrain et à ce propos, de gros doutes ont été émis.

Mercato - OM : Alexis Sanchez fait déjà l’unanimité dans le vestiaire de l’OM https://t.co/jmyBcMVGz8 pic.twitter.com/0eIUUDQHt0 — le10sport (@le10sport) August 20, 2022

« Pour ceux qui le disaient cramé… »

Toutefois, face à ces critiques, Jonathan Clauss a tenu à voler au secours d’Alexis Sanchez. Pour Canal+, le joueur de l’OM a expliqué à propos de son coéquipier : « Ça donne quoi Alexis Sanchez ? Moi je pense que c’est réellement un plus. Par l’expérience déjà, par l’intensité physique qu’il met à l’entraînement. Pour ceux qui le disaient cramé, nous, on le voit au quotidien et ce n’est pas du tout le cas ».

« Petit anecdote… »