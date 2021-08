Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation à 137M€ sur le départ de Lionel Messi !

Publié le 9 août 2021 à 17h10 par D.M.

Selon le cabinet de conseil Brand Finance, la valeur de la marque FC Barcelone pourrait baisser considérablement en raison du départ de Lionel Messi.

Le FC Barcelone disputera cette saison sans son maître à joueur. Leader de la formation blaugrana depuis de nombreuses années, Lionel Messi n’a pas trouvé d’accord avec ses dirigeants et a été contraint de quitter librement son club de cœur. L’attaquant argentin a tenu une conférence de presse ce dimanche pour faire ses adieux au club catalan et évoquer son avenir, qui devrait s’écrire au PSG. Messi est attendu dans les prochaines heures dans la capitale pour signer son contrat et s’engager avec l'équipe parisienne. Un coup dur pour le FC Barcelone, un club puissant, mais en crise depuis de nombreuses années en raison de la gestion catastrophique de certains dirigeants.

« Son départ peut coûter cher au club et provoquer une baisse douloureuse de la valeur de la marque »