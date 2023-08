Mbappé va quitter le PSG, ils s’en moquent

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais poussé vers la sortie par le PSG étant donné qu’il refuse de prolonger son contrat, Kylian Mbappé pourrait donc atterrir au Real Madrid dès cet été. Un feuilleton qui fait couler beaucoup d’encre, et pourtant, il laisse de marbre les joueurs du FC Barcelone qui se sont exprimés sur le cas Mbappé.

Kylian Mbappé et le PSG, ça sent la fin ! Après avoir signifié en juin dernier à sa direction qu’il n’activerait pas sa clause de prolongation de contrat jusqu’en 2025, le capitaine de l’équipe de France se retrouve donc poussé vers la sortie. En effet, le PSG souhaite vendre Mbappé dès cet été plutôt que de le voir partir libre dans un an, et il semble bien parti pour rallier le Real Madrid.

Mbappé - PSG : Une date cruciale est fixée pour son transfert https://t.co/CpXXb5hppe pic.twitter.com/fqYEh18p6F — le10sport (@le10sport) August 2, 2023

Pedri botte en touche pour Mbappé

Dans des propos rapportés par AS jeudi, le milieu offensif du FC Barcelone, Pedri, a été invité à s’exprimer sur une possible arrivée de Mbappé en Liga cet été : « Je ne suis ni le directeur sportif ni le président de Madrid. Nous devons faire notre propre travail et les laisser faire ce qu'ils ont à faire » , lâche Pedri, visiblement peu concerné par ce feuilleton.

« Ça m'est égal… »