PSG : Barcelone se lâche sur le transfert de Mbappé !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé refuse de prolonger. Pour ne pas voir son numéro 7 partir librement et gratuitement dans un an, le club de la capitale a décidé de le placer sur le marché. Alors que le Real Madrid pourrait profiter de l'aubaine lors de ce mercato estival, le vestiaire du FC Barcelone a pris position sur ce dossier.

A la fin de la saison 2021-2022, Kylian Mbappé a paraphé un nouveau bail de deux saisons, plus une en option. Dans une lettre adressée à sa direction, le numéro 7 du PSG a annoncé qu'il n'allait pas activer la clause pour prolonger jusqu'en 2025 ; désirant changer de club librement et gratuitement à la fin de la saison 2023-2024.

Un buteur arrive au PSG, un deuxième va suivre https://t.co/7CvMTHBKLd pic.twitter.com/n8oK0yZYha — le10sport (@le10sport) August 3, 2023

Direction le Real Madrid pour Mbappé ?

Refusant catégoriquement de lâcher Kylian Mbappé pour 0€ dans un an, le PSG aurait décidé de le vendre dès cet été. Une information qui n'a pas échappé au Real Madrid, en embuscade pour boucler la signature de la superstar française de 24 ans après avoir perdu Karim Benzema. Un transfert qui ne ferait pas du tout les affaires du FC Barcelone, grand rival de la Maison-Blanche . D'ailleurs, plusieurs membres du vestiaire du Barça se sont livrés sur la possible signature de Kylian Mbappé au Real Madrid ; à commencer par Sergi Roberto. « Pour moi, le Barça a la meilleure équipe du monde. Une équipe qui se bat pour tout » , a-t-il estimé dans des propos rapportés par AS .

Le vestiaire du Barça prend position