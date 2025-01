Mbappé : Une piste du PSG balance sur son transfert !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, Kylian Mbappé a rejoint le Real Madrid librement et gratuitement l'été dernier. Interrogé en zone mixte après la victoire de la Maison-Blanche contre Salzbourg ce mercredi soir, Rodrygo a totalement validé la signature de la star de l'équipe de France.

Lors de l'été 2017, Kylian Mbappé a quitté l'AS Monaco pour rejoindre le PSG. En effet, le club de la capitale a bouclé le prêt avec option d'achat de l'attaquant français, avant de lever sa clause à 180M€. Sept années plus tard, Kylian Mbappé a migré vers le Real Madrid. En fin de contrat le 30 juin 2024 avec le PSG, la star de 26 ans a signé librement et gratuitement à la Maison-Blanche.

Après la victoire du Real Madrid face à Salzbourg ce mercredi soir (5-1, 7ème journée de la Ligue des Champions), Rodrygo a totalement validé l'arrivée de Kylian Mbappé au Santiago Bernabeu. « L'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid ? À Madrid, il faut toujours prouver plus de choses. Il y a beaucoup de bons joueurs et s'ils sont là, c'est qu'il y a une raison », a confié le numéro 11 merengue, avant de se prononcer sur la concurrence entre son nouveau coéquipier et lui.

« Si j'ai un message à faire passer à ceux qui pensaient qu'avec l'arrivée de Mbappé, j'allais finir sur le banc ? Je n'ai rien à dire là dessus, je travaille. J'ai la confiance de mes coéquipiers et je dois juste continuer à travailler et à montrer mon football », a affirmé Rodrygo en zone mixte.