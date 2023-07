Mbappé : Une offre surprise bientôt envoyée au PSG ?

Thomas Bourseau

Alors que le PSG serait prêt à vendre Kylian Mbappé avant la fin du mercato, Arsenal en profiterait pour préparer une offre à envoyer à ses représentants. Explications.

Kylian Mbappé a pris tout le monde de court en juin dernier en faisant savoir au PSG par le biais d’un courrier qu’il n’activerait pas la clause présente dans son bail pour être un joueur du club parisien jusqu’en juin 2025. À présent, le Paris Saint-Germain l’inciterait à prolonger son contrat ou à aller voir ailleurs avant la fin du mercato.

Un mercato de folie à Arsenal… avec Mbappé ?

Et alors qu’il est question d’un transfert au Real Madrid ou bien à Liverpool ou Manchester United, Arsenal se joindrait à la fête selon Football Transfers. En effet, après avoir bouclé le coup Kai Havertz et étant proches d’en faire de même avec Jurrien Timber et Declan Rice, les Gunners songeraient à lancer une offensive pour Kylian Mbappé. Arsenal penserait à envoyer un package aux représentants de Mbappé.

Arsenal est fixé pour Kylian Mbappé