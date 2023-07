Le PSG s'est totalement loupé pour sa révolution

Thibault Morlain

Suite à un nouveau fiasco en Ligue des Champions avec l’humiliation subie face au Real Madrid en huitième de finale, le PSG avait décidé de repartir sur un nouveau projet l’été dernier. Pour cela, le club de la capitale avait notamment choisi de renouveler son organigramme, remplaçant notamment Leonardo par Luis Campos. Mais était-ce pour autant un choix judicieux ? Certains en doutent…

Rappelé par Nasser Al-Khelaïfi en 2019 pour redevenir directeur sportif et remettre le PSG sur le droit chemin, Leonardo avait réalisé un mercato tonitruant par la suite. Mais voilà qu’au fil des mois, ça s’est tendu autour du Brésilien, qui n’entretenait pas les meilleures relations avec les entraîneurs en poste. A cela, il fallait également ajouter de nombreuses critiques. C’est donc dans ce climat que le PSG a décidé de se séparer de Leonardo à l’été 2021 afin de repartir sur un nouveau projet. C’est alors Luis Campos qui a récupéré les clés du sportif à Paris.

« Il est nul »

Luis Campos est donc désormais en charge du recrutement au PSG. Pour autant, avec le Portugais, le club de la capitale pourrait ne pas avoir fait le meilleur choix, en témoignent ses recrues. Pour 20 Minutes , un agent s’est ainsi lâché sur Campos, expliquant : « Il est nul. Ugarte à ce prix-là, quand on a des Khephren Thuram ou d’autres top joueurs en France ? Il faut m’expliquer. Il y a des choses très bizarres qui se passent, et il n’y a pas besoin d’être agent depuis 20 ans pour s’en rendre compte. Je peux appeler 50 fois pour des joueurs, il ne va même pas les regarder. Ce qui n’était pas le cas d’Antero Henrique. Lui, c’est un charmeur, un vendeur, un acheteur, mais un mec qui veut savoir ce qu’il se passe sur le marché. On peut discuter avec lui. Pas avec Luis Campos ».

