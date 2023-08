Mbappé : Un transfert au Real Madrid ? Ils balancent tout !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a une nouvelle fois banalisé une partie du mercato en raison de son feuilleton autour de son avenir. Écarté du groupe du PSG parce qu’il refusait de prolonger son contrat, Mbappé a finalement été réintégré par en fin de semaine dernière alors qu’un départ était jusqu’ici d’actualité dans l’esprit des dirigeants parisiens. De quoi permettre à certains observateurs en Espagne de pousser un gros coup de gueule.

On prend les mêmes et on recommence. Comme ce fut le cas lors des mercato d’étés de 2021 et 2022, il a été question d’un départ de Kylian Mbappé ces dernières semaines. En effet, à cause de sa réticence rendue publique de prolonger son contrat au PSG qui court actuellement jusqu’en juin 2024, Mbappé a été poussé vers la sortie par les propriétaires qataris et le président Nasser Al-Khelaïfi.

«Je pense qu'il ne sera jamais madridista»

Finalement, après un match nul concédé face à Lorient (2-2) et une entrevue au Parc des princes entre Kylian Mbappé, le conseiller football Luis Campos ainsi qu’Al-Khelaïfi, le champion du monde tricolore a été réintégré au groupe de Luis Enrique. De quoi faire enrager Tomas Roncero, journaliste espagnol qui a fait passer le message suivant à El Chiringuito dernièrement. « Mbappé est un très grand joueur, il n'y a à dire là-dessus. Mais je pense qu'il ne sera jamais madridista. Il place ses intérêts avant tout, il ne mettra jamais ceux d'un club en avant. Et ça, ce n'est pas possible au Real Madrid. Il sera sans doute un joueur du Real, et tant mieux, mais il ne se sentira pas madridista ».

«Mbappé déteste le Real Madrid et l'utilise pour son propre ego»