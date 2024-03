Mbappé - PSG : Un pacte secret est conclu !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Kylian Mbappé vit ses derniers instants dans la capitale, l’attaquant de 25 ans ayant décidé de quitter le PSG à l'issue de la saison. La double confrontation à venir face au FC Barcelone s’annonce ainsi d’autant plus importante pour la star parisienne, qui aurait conclu un pacte avec ses dirigeants en vue de son départ.

Dernière campagne de Ligue des champions pour Kylian Mbappé avec le maillot du PSG sur ses épaules. Arrivé à l’été 2017, l’international français a pris la décision de plier bagage au terme de son contrat, afin de rejoindre probablement le Real Madrid. La double confrontation à venir face au FC Barcelone en quarts de finale de C1 s’annonce ainsi encore plus importante pour l’attaquant, qui n’a toujours pas confirmé son départ.

JO 2024 : Le verdict tombe pour Mbappé https://t.co/2jRuVBwixB pic.twitter.com/Aw6BtmGb7l — le10sport (@le10sport) March 16, 2024

Silence radio pour Mbappé

Selon Sport , ce silence s’explique par un pacte conclu entre le PSG et son numéro 7, visant à ne pas alimenter le feuilleton en vue du quart de finale de Ligue des champions. Ainsi, il ne devrait y avoir aucune communication officielle avant le 16 avril, date du match retour en Catalogne.

Le PSG a déjà vendu la mèche