Mbappé - PSG : Son prochain club est annoncé !

Sous contrat jusqu'en juin prochain avec le PSG, Kylian Mbappé est déjà pressenti pour débarquer libre au Real Madrid à cette échéance. Le journaliste Fabrizio Romano précise que rien n'est encore signé entre l'attaquant français et le club merengue, mais aucun doute, Mbappé sera bien un joueur du Real la saison prochaine une fois que les ultimes détails seront réglés.

Kylian Mbappé et le PSG, c'est bientôt la fin ! L'attaquant de 25 ans a annoncé son départ aux dirigeants mi-février, leur expliquant qu'il ne prolongerait pas son contrat qui expire en juin prochain. Une nouvelle qui a bien évidemment affolé la presse espagnole, puisque le Real Madrid courtisé Mbappé depuis de très nombreuses années et fait figure de grand favori pour le récupérer cet été. Dans sa chronique sur Caught Offside , le journaliste Fabrizio Romano fait le point sur l'avancée des négociations entre la star du PSG et le Real Madrid.

« Pas d'inquiétude entre Mbappé et le Real Madrid »

Romano explique qu'il manque encore quelques détails à régler pour boucler le transfert, mais Kylian Mbappé sera bel et bien un joueur du Real Madrid l'an prochain : « Il est important de souligner une fois de plus que le transfert de Kylian Mbappé au Real Madrid est en bonne voie. Les deux parties sont d'accord et tout va dans le bon sens. Il faut juste prendre le temps de discuter des derniers détails pour que le contrat soit signé. Pas de panique, pas d'inquiétude entre Kylian Mbappé et le Real Madrid », explique-t-il.

