Mbappé - PSG : L’annonce inattendue de Javier Pastore !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Ancien coéquipier de Kylian Mbappé au PSG pendant un an, Javier Pastore a livré son point de vue sur le départ de l'attaquant tricolore cet été, qui a refusé de prolonger son contrat pour s'engager avec le Real Madrid. Et l'Argentin, malgré son fort attachement envers le PSG, comprend parfaitement et valide cette décision fracassante de Mbappé.

Courtisé par le Real Madrid depuis son enfance, Kylian Mbappé a finalement décidé de franchir le pas cet été et de s'engager avec le club merengue . L'attaquant de 25 ans, dont le contrat arrivait à expiration en cette fin d'exercice 2023-2024 avec le PSG, a décliné les offres de prolongation, et sa signature pour cinq ans dans la capitale espagnole a été officialisée lundi dernier. Mbappé s'est mis beaucoup de supporters du PSG à dos suite à sa décision de quitter le Parc des Princes, mais certaines icônes emblématiques du club francilien lui apportent néanmoins leur soutien. C'est le cas pour Javier Pastore.

« Il est temps de prendre une nouvelle direction »

Interrogé par MARCA , l'ancien meneur de jeu argentin du PSG (2011-2018), qui a évolué avec Mbappé dans la capitale, a validé son choix de rejoindre le Real Madrid : « Il a marqué une époque incroyable dans le championnat de France et au PSG. Il a montré tout ce qu’il était sur le terrain et en dehors. Il est temps de prendre une nouvelle direction, de vivre de nouvelles expériences », indique Pastore, qui avait été la première star de l'ère QSI au PSG avec une arrivée pour 42M€ en 2011.

« Je lui souhaite le meilleur »