Mbappé lâche le PSG, c’est totalement validé

Alexis Brunet

La saison prochaine, si les supporters du PSG veulent voir évoluer Kylian Mbappé, ils devront regarder la Liga. En effet, après sept saisons à Paris, le champion du monde a décidé de quitter le club de la capitale et de rejoindre le Real Madrid. Un choix totalement validé par un ancien coéquipier du Français, un certain Javier Pastore.

L’histoire d’amour entre Kylian Mbappé et le PSG aura donc duré sept ans. Pendant sept saisons, le champion du monde a porté les couleurs du club de la capitale et il a également repoussé les avances du Real Madrid. Mais cet été, le capitaine de l’équipe de France a décidé de franchir le pas et d’enfin rejoindre le géant espagnol.

Javier Pastore valide le choix de Kylian Mbappé

Kylian Mbappé arrivait à la fin de son contrat et il est donc parti libre du PSG. Toutefois, le champion du monde aurait abandonné certaines primes qui lui étaient promises, afin que le club de la capitale s’y retrouve quelque peu financièrement. L’ancien Parisien souhaitait plus que tout rejoindre le Real Madrid et Javier Pastore comprend parfaitement ce choix, comme il l’a expliqué à Marca . « Il a marqué une époque incroyable dans le championnat de France et au PSG. Il a montré tout ce qu'il était sur le terrain et en dehors. Il est temps de prendre de nouvelles directions, de nouvelles expériences. C'est un jeune qui a envie de continuer à gagner, de continuer à grandir, donc je lui souhaite le meilleur. J'ai eu la chance de l'avoir comme coéquipier et je suis très heureux de sa progression. Le Real Madrid l'attend, alors nous l'attendrons à Madrid les bras ouverts. Le meilleur endroit. »

Mbappé va devoir trouver sa place

En rejoignant le Real Madrid, Kylian Mbappé va mettre les pieds dans l’un des plus grands vestiaires du monde, composé de joueurs de très grande qualité. Le champion du monde va notamment devoir trouver sa place en attaque, ce qui ne sera pas facile. En effet, le secteur offensif madrilène donne déjà pleine satisfaction à Carlo Ancelotti, avec notamment un Vinicius étincelant depuis plusieurs années et la première très bonne saison de Jude Bellingham.