Mercato - PSG : Guardiola sème la panique en Angleterre ?

Thomas Bourseau

Le lundi 10 juin, le mercato estival ouvrira ses portes en France. L’occasion pour le PSG de combler le vide que Kylian Mbappé a laissé avec son départ au Real Madrid. Au programme, le recrutement d’un milieu de terrain entre autres et le Paris Saint-Germain semblerait jeter son dévolu sur Bruno Guimarães. Pour autant, ce serait Pep Guardiola qui donnerait des sueurs froides à Newcastle concernant l’international brésilien de 26 ans à la clause libératoire de 115M€.

Pep Guardiola est l’entraîneur de Manchester City depuis 2016 et, cette saison, est parvenu à entrer un peu plus au panthéon du football anglais. L’année dernière, il signait un triplé historique : Premier League, FA Cup et Ligue des champions, la première des Skyblues au passage. Et cette saison, il a remporté la quatrième Premier League de suite, du jamais vu de l’autre côté de la Manche.

The Last Dance pour Guardiola, Guimarães en guise de cadeau ?

Pour sa dernière saison à la tête de l’effectif de Manchester City, puisqu’à l’instant T son contrat arrivera à expiration le 30 juin 2025, Pep Guardiola serait prêt à mettre le paquet afin de recruter un milieu de terrain. Bruno Guimarães (26 ans) figurerait tout en haut de la liste de priorités des Citizens pour le mercato estival. Même son de cloche pour Arsenal ainsi que le PSG, tous deux prêts à tenter le tout pour le tout pour le recrutement de Guimarães à en croire The Northern Echo, journal spécialisé sur l’actualité de Newcastle United.

Le PSG et Arsenal pas pris au sérieux… au contraire de Manchester City ?