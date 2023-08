Mbappé - PSG : La fin du feuilleton dévoilée ?

Pierrick Levallet

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Cette question alimente les rumeurs sur le marché des transferts. Le PSG fait tout ce qu'il peut pour le pousser vers la sortie afin d'éviter un transfert libre, mais l'international français veut honorer son contrat jusqu'au bout. Cependant, le Real Madrid estime que la star de 24 ans pourrait être amenée à changer d'avis cet été.

Quel sort l’avenir réserve à Kylian Mbappé ? Alors que son contrat arrive à son terme en juin 2024, le Bondynois refuse de prolonger avec le PSG. Cependant, le champion du monde veut honorer son contrat jusqu’au bout, chose que la formation parisienne veut à tout prix éviter pour ne pas que l’attaquant de 24 ans parte libre. Résultat, Nasser Al-Khelaïfi fait tout son possible pour le pousser vers la sortie. Kylian Mbappé a déjà été privé de tournée de pré-saison en Asie et a été placé dans le loft avec les autres indésirables. Le PSG est d’ailleurs prêt à le garder à l’écart pendant toute la saison s’il continue de s’opposer à son départ.

En guerre avec le PSG, Mbappé pourrait changer d'avis

Et à l’arrivée, le club de la capitale pourrait bien remporter son bras de fer avec la star française. Selon les informations de SPORT , l’idée d’un départ de Kylian Mbappé avant la fin du mercato commencerait à s’installer au Real Madrid. En interne, on estime que la star de 24 ans pourrait bouger de ses positions étant donné que l’Euro et les Jeux Olympiques auront lieu l’été prochain. En vue de ces deux compétitions, Kylian Mbappé pourrait accepter un transfert afin d’éviter de passer la saison à l’écart au PSG.

Le Real Madrid se tient à l'affût