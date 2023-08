Mercato : Mbappé lâche sa réponse au PSG !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé semble avoir témoigné d’une nouvelle approche du PSG concernant une prolongation de contrat assortie d’une clause libératoire, en vain. Le meilleur buteur de l’histoire du club parisien a lâché sa réponse définitive.

Ce n’est clairement plus un secret que le PSG est prêt à vendre Kylian Mbappé avant la fin du mercato. Le président Nasser Al-Khelaïfi a clairement expliqué dans le cadre de la conférence de presse de présentation de Luis Enrique début juillet qu’il fallait que Mbappé accepte de prolonger son contrat ou bien il sera vendu au plus offrant. Et après avoir retiré le joueur de la tournée de pré-saison du club en Asie, pour y intégrer le club des lofteurs à savoir les indésirables du PSG, Mbappé a fait l’objet d’une offre de transfert de 300M€ d’Al-Hilal, acceptée par le PSG, mais refusée par le joueur.

Le PSG a fait une nouvelle offre à Mbappé

Et maintenant ? Le PSG ne lâcherait pas l’affaire et se serait rapproché du clan Kylian Mbappé avec la ferme intention, pour la deuxième fois cet été, de parvenir à un accord pour rallonger l’aventure parisienne du champion du monde tricolore. C’est en effet l’information communiquée par le journaliste Julien Laurens pour l’émission ESPN FC. L’offre en question permettrait à Mbappé de quitter le PSG à l’été 2024 grâce à une clause libératoire avec un montant pré-défini et convenu dès cet été.

Mbappé : Le PSG passe à l’action, c’est la douche froide https://t.co/opWH9pUQEv pic.twitter.com/kl2fnaeJCu — le10sport (@le10sport) August 9, 2023

Mbappé recale le PSG et annonce la couleur !

Néanmoins, Kylian Mbappé n’aurait clairement pas été emballé par une telle éventualité. Le joueur et son entourage auraient lâché un non catégorique au PSG. Borné, Mbappé aurait pris la décision de ne pas revenir sur son choix : ne rien signer et ce, quelle que soit l’offre du Paris Saint-Germain aussi stratosphérique soit-elle. Le ton est donné.