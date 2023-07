Mbappé - PSG : Il explose et balance sur son transfert

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Questionné régulièrement sur le dossier Kylian Mbappé, Daniel Riolo commence à perdre patience. Interpellé aussi sur les réseaux sociaux, le journaliste a répété qu'il n'existait aucun accord entre le Real Madrid et le joueur français. Selon lui, il devrait rester au sein de la capitale la saison prochaine, malgré les spéculations autour de son avenir.

Lié au PSG jusqu'en juin 2024, Kylian Mbappé n'a pas l'intention de prolonger son contrat d'une saison supplémentaire. Cette décision a mis le feu aux poudres. Car le club parisien craint par dessus-tout un départ de star libre. Pour l'heure, chaque partie campe sur ses positions. Mbappé a répété à de nombreuses reprises qu'il souhaitait honorer son contrat, mais en Espagne, on évoque une autre réalité. Selon certains journalistes, son arrivée au Real Madrid ne serait plus qu'une question de jours. Mais sur le plateau de l' After Foot, Daniel Riolo a tenu à mettre les choses au clair au sujet de l'intérêt de la formation merengue . « Il n’y a pas d’accord avec le Real Madrid pour Mbappé, c’est du pipo tout ça » a-t-il lâché au micro de RMC .

Aucune offre pour Mbappé selon Riolo

Interpellé quelques minutes plus tard sur Twitter , Daniel Riolo a confirmé qu'il n'existait aucune proposition de la part du Real Madrid. « Vous êtes bornés à ne pas comprendre l’économie … ce n’est pas du foot … et il n’y a pas d’offre ! S’il y a, alors je pousse dehors mais sinon ? C’est quand même très très simple tout ça non ? » a-t-il répondu. Il faut dire que le chroniqueur est certain de l'issue de ce feuilleton. « Mbappé sera au PSG la saison prochaine. Est-ce que c'est une info ? Oui » avait-il lâché il y a quelques jours.

« Oui oui bien sûr tu vas placardiser Mbappé… »