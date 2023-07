Mbappé mis sous pression, Riolo répond au PSG

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Alors que le mercato estival bat son plein, le feuilleton Kylian Mbappé continue d’agiter l’été du PSG. L’international français ne veut pas prolonger son contrat avec le club de la capitale, ce qui met Nasser Al-Khelaïfi hors de lui. Daniel Riolo s’est mêlé de ce sujet ce jeudi.

Les étés se suivent et se ressemblent drôlement au PSG. Comme souvent, Kylian Mbappé laisse planer le doute concernant son avenir dans la capitale. L’attaquant parisien a annoncé aux dirigeants du PSG qu’il ne souhaitait pas prolonger avec Paris. La direction du PSG a répliqué avec une autre lettre où elle fustige clairement l’attitude de Kylian Mbappé. Mercredi, c’est Nasser Al-Khelaïfi qui a répondu à ce dossier en conférence de presse.

Nasser Al-Khelaïfi met la pression sur Mbappé

« Mbappé l’a dit publiquement, il ne peut pas partir libre. J’ai été très choqué d’apprendre qu’il avait l’intention de partir gratuitement. J’ai été tellement déçu parce que ça ce n’est pas Kylian. Je connais Kylian c’est un garçon fantastique, ce n’est pas lui. Partir gratuitement d’un club français, causer du tort au plus grand club français ? Ce n’est pas Kylian ! Je le répète quand j’ai appris cette information, j’ai été tellement déçu… Il doit décider vite. La semaine prochaine, dans les dix jours au plus tard… maximum dans deux semaines ! », a lâché le président du PSG.

Nasser Al-Khelaïfi a évoqué la situation contractuelle de Kylian Mbappé en marge de la présentation de Luis Enrique. pic.twitter.com/CpZU3nuuua — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Riolo se mêle du dossier Mbappé