Mbappé met le feu au PSG, Deschamps s’en mêle

Kylian Mbappé l’a annoncé au PSG : il n’activera pas la clause présente dans son contrat, laissant le PSG dans l’obligation de lui lancer un ultimatum. Néanmoins, Mbappé ne changera pas sa décision. Didier Deschamps a relativisé au micro de TF1.

La semaine dernière, L’Équipe a révélé que Kylian Mbappé avait envoyé, de concert avec son entourage, un courrier au PSG dans lequel il expliquait avoir pris sa décision concernant la clause incluse dans son salaire afin de prolonger son contrat pour une saison supplémentaire, soit jusqu’à l’été 2025. De ce fait, le PSG est forcé de le vendre avant la clôture du mercato.

Le PSG lui met la pression, Mbappé n’en démord pas

À l’occasion d’une interview accordée à Téléfoot , Kylian Mbappé a campé sur ses positions en signifiant qu’il ne comptait pas quitter le PSG cet été, le plan étant d’honorer son contrat à son terme la saison prochaine. Pour le reste ? Mbappé a laissé planer le doute. « Si je serai au Paris Saint-Germain la saison prochaine ? Je ne suis pas venu pour ça, mais j’ai déjà dit que je resterai. Je l’ai déjà dit bien avant que tout ça se passe. Si je suis résolu à partir libre à l’été 2024 ? Je me résous seulement à jouer au Paris Saint-Germain la saison prochaine, c’est ce que j’ai dit. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une année et encore plus dans un club comme le Paris Saint-Germain ».

«Kylian lui-même est habitué, il fait toujours l’actualité»