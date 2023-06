Plombé par Mbappé, Griezmann lâche une énorme annonce sur son avenir

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En mars dernier, Kylian Mbappé était nommé capitaine de l'équipe de France par Didier Deschamps. Une décision, qui aurait irrité Antoine Griezmann, présent en sélection nationale depuis 2014. Selon certaines sources, le joueur de l'Atlético aurait songé à prendre sa retraite internationale. Présent en conférence de presse, il a tenu à rassurer tout le monde.

Kylian Mbappé a pris la succession d'Hugo Lloris après la retraite de ce dernier à l'issue de la dernière Coupe du monde. Depuis mars dernier, la star du PSG porte le brassard de capitaine en équipe de France. Et pour l'heure, le bilan est impeccable (trois victoires en trois matches). Mais cette promotion n'a pas fait que des émules. Candidat au brassard, Antoine Griezmann n'aurait pas apprécié cette décision de Didier Deschamps et aurait, même, songé à prendre sa retraite internationale.

Le PSG lui met la pression, Mbappé lâche sa réponse https://t.co/OLaU5Ulf01 pic.twitter.com/84ETNGy116 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

« Il faudra qu'on me dégage »

Présent en conférence de presse, Antoine Griezmann est revenu sur le rôle de Mbappé. « Cela fait très longtemps que je ne suis pas venu (en conférence de presse ndlr). La première question est sur le capitanat. Je suis passé à autre chose, il n'y aucune raison d'arrêter la sélection. J'ai accepté, je suis derrière Kylian Mbappé. Je vais faire mon maximum pour l'aider. Il faudra qu'on me dégage » a confié le joueur de l'Atlético, avant de réaffirmer sa volonté de continuer avec les Bleus.

« Il faudra me sortir de la sélection »